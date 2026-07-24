¿Cómo estará el clima para el retorno a clases en Santa Cruz? Te contamos

A pocos días del retorno a clases tras las vacaciones de invierno, el pronóstico del tiempo anticipa un cambio en las condiciones climáticas para Santa Cruz.

Aunque las tardes serán cálidas, las mañanas continuarán registrando temperaturas frescas, por lo que especialistas recomiendan que los estudiantes acudan bien abrigados a sus unidades educativas.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que entre el lunes y el miércoles las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 y 22 grados centígrados, mientras que las máximas estarán entre los 29 y 31 grados. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

"Vamos a tener un clima cálido, definitivamente, eso sí, con mañanas frescas. Se recomienda, sobre todo en las mañanas, abrigar bien a los estudiantes", señaló Alpire.

El especialista explicó que las condiciones previstas son poco habituales para esta época del año y atribuyó este comportamiento climático a la influencia del fenómeno de El Niño, que favorece temperaturas elevadas, sequías prolongadas y un mayor riesgo de incendios forestales.

"Estamos en un invierno raro, prácticamente con temperaturas de verano. El fenómeno de El Niño está incidiendo en altas temperaturas, sequías prolongadas y condiciones propicias para que ocurran incendios forestales", afirmó.

Respecto al fin de semana, indicó que el leve frente frío comenzará a retirarse. Para este sábado se pronostica una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 28, mientras que el domingo la mínima ascenderá a 19 grados y la máxima alcanzará los 30 grados, debido al ingreso de los vientos del norte.

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