La competencia sube de nivel en La Gran Batalla Superstars. Esta noche, los tres equipos que se destacaron como los mejores de la semana se enfrentarán en un duelo lleno de energía, talento y grandes presentaciones.

Oriana Arredondo junto a Elite Dance

Carda junto a Be Yourself

Carlos Marquina junto a Stetic Dance

Todos ellos dejaron la vara muy alta y ahora buscarán conquistar al jurado para quedarse con el esperado beneficio de la semana.

Cada detalle contará: la puesta en escena, la conexión, la creatividad y la fuerza de cada presentación serán claves para definir al gran ganador.

¿Quién logrará imponerse en esta batalla de estrellas? ¿Será Oriana, Carda o Marquina quien se lleve el beneficio?

No te pierdas una noche llena de emoción, competencia y sorpresas.

Hoy a las 20:45

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