Interpol: "Red de pornografía infantil cobraba Bs 50 por suscripción"

Una contundente operación conjunta entre la Policía Boliviana, la Fiscalía General del Estado e Interpol logró desarticular una presunta red internacional de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil en Caranavi. Tras seis meses de investigación, la intervención realizada en tres inmuebles dejó dos hombres aprehendidos y permitió identificar preliminarmente a 22 víctimas de entre 3 y 17 años.

Redes de financiamiento ilícito

El director de Interpol La Paz, Cnel. Vladimir Peredo, reveló los alarmantes detalles del esquema de cobro y difusión digital que utilizaban los sospechosos.

“Cobraban Bs. 50 por la suscripción al grupo, hablamos de más de 10 mil personas en cada uno de estos 18 grupos que iban en diferentes plataformas de redes sociales”, detalló la autoridad policial.

El uso de herramientas informáticas avanzadas fue clave para rastrear las conexiones transnacionales que alimentaban esta red ilícita en el país. “Gracias a la plataforma con la que opera la Interpol, nos permite identificar el abuso de menores a través de internet”, destacó Peredo sobre el procedimiento empleado.

Avances e investigaciones futuras

Durante las intervenciones se incautaron múltiples dispositivos electrónicos, computadoras, discos y memorias USB que contenían el material probatorio.

“La investigación arranca con otros nexos que pueda tener con quienes hayan participado con la distribución, descarga, compartir y recibir esta información; en las siguientes semanas tendremos mayores resultados”, concluyó el jefe policial.

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