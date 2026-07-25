Tragedia en Oruro: Cuatro personas, incluido un recién nacido, fallecen por inhalación de monóxido de carbono

Una terrible tragedia tiñó de luto a la capital orureña. La Fiscalía Departamental reportó el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida al interior de un domicilio ubicado en la zona norte del municipio. Entre las víctimas se encuentra un bebé recién nacido. Según las investigaciones preliminares, la causa del deceso colectivo fue la inhalación de monóxido de carbono, provocada por un descuido doméstico.

El fiscal asignado al caso, Luis Fernando Antezana, informó que el hecho se registró durante la madrugada. Una mujer de 40 años se encontraba en pleno trabajo de parto, motivo por el cual su pareja (de la misma edad) acudió a buscar a un partero para que la asistiera.

Con el fin de sobrellevar la jornada y preparar alimentos, los adultos ingresaron a la habitación una garrafa, una cocinilla y una olla de grandes dimensiones con maíz para ponerlo a cocer.

“Estas personas, probablemente por el cansancio, se quedaron dormidas. Después, seguramente el agua se consumió por el calor del fuego o rebalsó, lo que generó el escape del gas y la posterior concentración de monóxido de carbono”, detalló el fiscal Antezana.

Escena del hecho y oposición familiar

El Ministerio Público y la Policía Boliviana se trasladaron al lugar con un equipo multidisciplinario y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Sin embargo, las autoridades tropezaron con dificultades debido a que los familiares de las víctimas se opusieron rotundamente al traslado de los cuerpos a la morgue del Cementerio General, tornándose por momentos violentos.

Ante esta situación, la médico forense procedió a realizar la valoración médico-legal externa en el mismo lugar de los hechos, en presencia del fiscal.

El examen físico preliminar y el procesamiento de la escena confirmaron el trágico panorama:

Sin signos de violencia: Los cuerpos no presentaban ningún tipo de lesiones que sugieran la intervención de terceras personas.

Evidencia física: Los rostros y cuerpos de los fallecidos presentaban una coloración oscura, característica descrita en la literatura forense para las muertes por intoxicación con monóxido de carbono.

Testimonio clave: El hijo mayor de la pareja, un adolescente de 16 años, fue quien relató a las autoridades cómo su padre y el partero habían metido la olla y la garrafa al cuarto.

Dos menores en la orfandad

Las autoridades ratificaron de forma contundente que no existe "mano criminal" en este caso y que se trató de un lamentable accidente por descuido. Con base en la valoración en el sitio, la médico forense extenderá los certificados de defunción correspondientes.

La tragedia no solo cobró la vida de la pareja, el partero y el neonato, sino que deja una profunda secuela familiar: los otros dos hijos de los esposos, de 16 y 6 años de edad, han quedado en la orfandad. Las autoridades competentes ya toman conocimiento de la situación de los menores.

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