Fiscalía apela la detención domiciliaria otorgada a Tatiana Marset

El Ministerio Público formalizó la impugnación contra la resolución que concedió la detención domiciliaria a Tatiana Marset, a la espera de que se defina la fecha para la audiencia de apelación. El fiscal Gómer Padilla argumentó que “el juez ha determinado ya el tema de la cesación, tiene que cumplir ciertos extremos para que el juez recién libere u otorgue su mandamiento”, confirmando que la representación fiscal mantendrá su postura contra el beneficio otorgado.

Actualmente, la imputada continúa recluida en el centro penitenciario de Palmasola mientras aguarda la verificación y acreditación formal de su domicilio. Respecto a las exigencias legales del trámite, Padilla remarcó que “hay un domicilio que ellos han acreditado y seguramente es donde va a estar”, complementando además que existen otros tres ciudadanos extranjeros detenidos dentro de la misma causa penal.

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