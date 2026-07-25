Bolivia presenta su primer robot humanoide creado por un paceño

Bolivia dio un nuevo paso en innovación tecnológica con la creación de Roix, considerado el primer robot humanoide desarrollado en el país.

El proyecto fue impulsado por el ingeniero electromecánico Roby Ronald Mamani, quien desde su laboratorio en Achocalla trabaja en el desarrollo de robots, prótesis robóticas y experiencias educativas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

“Podemos decir que sí, ya hemos dado el paso en crear nuestro primer robot humanoide realizado acá en Bolivia”, señaló Mamani.

Roix tiene 19 grados de libertad

Según su creador, Roix cuenta actualmente con un avance de aproximadamente 80% en hardware y posee 19 grados de libertad en la parte del torso, lo que le permite realizar distintos movimientos.

El robot ya cumple funciones como guía en el recorrido del museo tecnológico creado por Mamani. En una siguiente etapa, se prevé incorporarle nuevas habilidades con inteligencia artificial, entre ellas un sistema de chatbot para conversar en tiempo real con las personas y cumplir determinadas tareas.

“Actualmente ya está trabajando como guía del recorrido que tenemos en nuestro museo. Posteriormente se le va a implementar más habilidades acompañadas de la IA”, explicó.

Robótica con materiales accesibles

Mamani destacó que el proyecto busca demostrar que en Bolivia también se puede crear tecnología de alto nivel, pese a las limitaciones económicas y de acceso a componentes especializados.

El ingeniero señaló que una de las metas es desarrollar prototipos con materiales al alcance de la población y abrir camino para que más niños, jóvenes y profesionales se interesen por la robótica.

“¿Por qué no en Bolivia? Queremos empezar a dar nuestros primeros pasos, teniendo muy en claro el tema de costos y poder hacerlos con materiales que puedan estar a nuestro alcance”, afirmó.

Inspiración para nuevas generaciones

El creador de Roix relató que su interés por la tecnología nació desde niño, cuando, al no contar con juguetes, empezó a construir sus propias creaciones.

“La única manera de que puedas alcanzar tus sueños en algo es que realmente te apasione. La tecnología y la robótica me encantan mucho”, dijo.

Mamani afirmó que la creatividad fue una de sus principales herramientas desde la infancia y que con el tiempo logró convertir esa pasión en una profesión.

“Me enamoré bastante de la tecnología porque es lo más cercano a tener un superpoder”, expresó.

Más de 500 pacientes beneficiados con prótesis

Además del desarrollo de robots, el laboratorio de Mamani trabaja en la fabricación de prótesis robóticas. Según el reporte, más de 500 pacientes ya se beneficiaron con esta tecnología.

El equipo ha desarrollado prótesis de miembros superiores, como transradiales y transhumerales, además de prótesis de miembros inferiores.

“Podemos realizar prótesis de miembros superiores en su totalidad y también realizamos prótesis de miembro inferior”, explicó.

Museo de robótica en Achocalla

El proyecto también incluye el museo Robotics Creator Bolivia, un espacio interactivo donde niños, jóvenes y adultos pueden conocer robots, conversar con su creador e interactuar con distintos prototipos.

En el museo se encuentran robots mascota importados desde Asia y varias creaciones desarrolladas localmente. La finalidad es acercar una educación más moderna al país y despertar el interés por la ciencia, la innovación y la robótica.

Busca competir internacionalmente

Roix también apunta a participar en concursos internacionales y mostrar que Bolivia puede ser parte de la carrera mundial por el desarrollo de robots humanoides.

Mamani señaló que, mientras en países como Estados Unidos y regiones de Europa ya se presentan prototipos avanzados, en Bolivia no se debe esperar únicamente a que la tecnología llegue desde afuera.

“¿Por qué no hacer que las cosas se creen desde donde estamos?”, manifestó.

Tecnología hecha en Bolivia

Con Roix, el ingeniero busca inspirar a nuevas generaciones y demostrar que el desarrollo tecnológico también puede construirse desde Bolivia.

El proyecto, nacido en Achocalla, combina educación, robótica, prótesis e innovación, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para niños, jóvenes, pacientes y entusiastas de la tecnología.

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