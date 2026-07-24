Se oficializa un nuevo feriado departamental, ¿cuándo y por qué? Esto dice el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social comunicó que el viernes 14 de agosto de 2026 se constituye en feriado departamental en Cochabamba, en conmemoración de la Festividad de la Virgen de Urkupiña.

La disposición alcanza al sector público y privado en todo el departamento, con suspensión de actividades laborales.

Comunicado oficial

La información fue difundida mediante el Comunicado DGTHSO-0036/2026, emitido este 24 de julio de 2026 por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

El Ministerio explicó que la medida se enmarca en la Ley Departamental N.º 946/2019-2020, que establece el alcance territorial y temporal del feriado.

Actividades exceptuadas

El comunicado aclara que aquellas actividades que, por su naturaleza o por estar comprendidas dentro de las excepciones previstas en la normativa laboral, deban continuar, deberán regirse por lo establecido en la Ley General del Trabajo y su reglamento.

Es decir, los sectores que no puedan suspender labores deberán aplicar las disposiciones laborales correspondientes.

Festividad patrimonial

La Festividad de la Virgen de Urkupiña fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia mediante la Ley N.º 2536. El Ministerio destacó que esta celebración constituye una expresión de fe, cultura e identidad, además de estar vinculada a la promoción del turismo como actividad económica estratégica.

La cartera de Estado aclaró que el comunicado no constituye una nueva declaratoria ni modifica el contenido de la ley departamental vigente, sino que únicamente informa su alcance laboral, territorial y temporal.

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