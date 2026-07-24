La justicia determinó la detención preventiva por 150 días para Adrián L. R., de 22 años, investigado por el intento de exportar ilegalmente 189,5 kilogramos de oro de alta pureza, valuados preliminarmente en más de 20 millones de dólares, durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

La decisión fue asumida en audiencia cautelar, luego de que el joven fuera aprehendido cuando pretendía trasladar cuatro maletas tipo caja de herramientas que contenían el cargamento del mineral con destino final a Dubái.

De acuerdo con la investigación, el oro había sido transportado desde La Paz hasta el aeropuerto Viru Viru. Sin embargo, durante los controles para la exportación, las autoridades detectaron irregularidades en la documentación presentada.

Las verificaciones posteriores establecieron que uno de los formularios utilizados para respaldar el envío del mineral habría sido fraguado, situación que motivó la aprehensión inmediata del pasajero mediante una acción directa de la Policía.

El cargamento retenido asciende a 189,5 kilogramos de oro de alta pureza, considerado uno de los mayores decomisos registrados recientemente en una terminal aérea del país. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen del mineral, identificar a los responsables de la documentación presuntamente falsificada y determinar si existen otras personas o empresas involucradas en la operación.

Mientras avanzan las pesquisas, el imputado deberá cumplir 150 días de detención preventiva, plazo durante el cual el Ministerio Público y la Policía recolectarán mayores elementos para esclarecer el caso y definir las responsabilidades correspondientes.

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