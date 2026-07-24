Cochabamba vuelve a clases con barbijo obligatorio por casos de varicela y herpangina

Los estudiantes de Cochabamba retomarán este lunes 27 de julio las actividades educativas, bajo medidas de prevención ante la presencia de casos de herpangina y varicela en algunas unidades educativas.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que el uso del barbijo será obligatorio en todas las unidades educativas como medida de prevención para evitar la propagación de enfermedades entre los estudiantes.

La autoridad pidió a directores y maestros reforzar las medidas de prevención y actuar con responsabilidad para evitar nuevos contagios.

Piden verificar las vacunas

Veizaga también recomendó a los padres de familia acudir a los centros de salud para verificar y completar las vacunas pendientes de sus hijos.

Asimismo, recordó que están disponibles las vacunas contra la influenza y exhortó a las familias a aprovechar esta oportunidad para inmunizar a los estudiantes.

Se mantiene el horario de invierno

El retorno a clases se realizará bajo el horario de invierno, que contempla una ampliación en el horario de ingreso debido a las bajas temperaturas registradas durante las mañanas.

La autoridad educativa confirmó que las labores se reiniciarán este lunes en todos los distritos y unidades educativas del departamento.

Cinco días serán repuestos en diciembre

En los distritos donde se amplió el descanso pedagógico, los cinco días adicionales serán repuestos durante la última semana de diciembre, informó Veizaga.

En tanto, las unidades educativas donde las clases ya se reiniciaron la semana pasada continuarán con sus actividades de manera normal, bajo las recomendaciones de prevención y bioseguridad.

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