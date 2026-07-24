Bomberos capacita brigadas rurales ante el aumento de focos de calor en el país

Ante el incremento de focos de calor en el país, la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional de Bomberos, intensificó la capacitación de brigadas comunitarias en áreas rurales para fortalecer la respuesta inmediata frente a incendios forestales.

Más de mil focos de calor en el país

De acuerdo con datos del Senamhi, en las últimas horas se reportaron 1.611 focos de calor en distintos departamentos, principalmente en Santa Cruz, además de Beni, Cochabamba y La Paz.

El comandante de Bomberos de El Alto, Javier Morales, informó que las brigadas están integradas por vecinos de comunidades rurales, quienes reciben capacitación para actuar antes de la llegada del personal especializado.

"Se está realizando la capacitación y formación de brigadas forestales con los vecinos del área rural para que sean los primeros en reaccionar de manera oportuna hasta la llegada oficial de Bomberos", explicó.

Personal limitado

La autoridad señaló que esta estrategia busca compensar las limitaciones de personal con las que cuenta la institución a nivel nacional y fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades.

Morales agregó que también se capacita a efectivos policiales de distintas unidades y que se coordina con los gobiernos municipales para dotar de equipos básicos a las brigadas comunitarias. Hasta el momento, 11 comunidades del departamento de La Paz ya fueron capacitadas y conformadas para responder ante posibles incendios forestales.

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