Llevan ante un juez al joven de las cuatro maletas con oro: Fiscalía pedirá 180 días de cárcel

Bajo un fuerte operativo policial, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Santa Cruz el joven de 22 años investigado por intentar sacar del país 189,5 kilogramos de oro de alta pureza ocultos en cuatro maletas.

El acusado llegó hasta el piso 10 del edificio judicial, donde se desarrolla la audiencia cautelar en la que un juez definirá su situación jurídica.

Fiscalía pide 180 días de detención preventiva

El Ministerio Público imputó al joven por los presuntos delitos de:

Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Contrabando.

Venta o compra ilegal de recursos minerales.

Además, la Fiscalía solicitó que cumpla 180 días de detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones.

El hallazgo en Viru Viru

El caso salió a la luz el pasado 22 de julio, cuando funcionarios del aeropuerto Viru Viru detectaron irregularidades en la documentación presentada por el pasajero que pretendía abordar un vuelo chárter con destino a Dubái.

Durante la revisión fueron encontradas:

Cuatro maletas.

189,5 kilos de oro de alta pureza.

Las autoridades posteriormente determinaron que uno de los formularios presentados presuntamente habría sido falsificado, motivo por el cual se activó la investigación y el pasajero quedó aprehendido.

Investigación continúa

Hasta el momento, el joven es la única persona investigada dentro del caso.

Autoridades nacionales y departamentales anunciaron que continuarán con las pesquisas para determinar el origen del mineral, la documentación utilizada y si existieron otras personas involucradas en el intento de traslado irregular.

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