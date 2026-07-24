Cumbre Minera entra en cuarto intermedio y continuará la próxima semana para elaboración de normativa

El ministro de Minería, Marco Calderón, informó que la Cumbre de Actores Productivos Mineros ingresó a un cuarto intermedio y que la próxima semana continuará el proceso de recolección de propuestas para la elaboración de una nueva normativa destinada al sector.

Nueva normativa minera

La autoridad explicó que las primeras jornadas permitieron sostener reuniones con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, representantes del cooperativismo, la minería mediana, la minería chica, Canalmin, profesionales del área e incluso un exministro de Minería.

"No estamos redactando la ley; todavía no hay un proyecto. Estamos recogiendo los insumos que servirán para construir un borrador de la nueva normativa para el sector minero", afirmó.

Calderón aclaró que, una vez concluida la etapa de recopilación de propuestas y elaborado el primer borrador, este será socializado con otros sectores, entre ellos comunidades indígenas, campesinas y la sociedad en general.

"Cuando tengamos prácticamente el proyecto, ese borrador sí lo vamos a socializar con todos los diferentes actores de la sociedad. Toda Bolivia tiene que saber cuál es el futuro de la minería", señaló.

Cronograma de reuniones

El ministro anunció que el cronograma de reuniones continuará la próxima semana. El martes se prevé un nuevo encuentro con representantes de la minería mediana, mientras que el jueves se desarrollará una reunión con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), además de otros sectores que aún deben presentar sus propuestas para la construcción de la futura normativa minera.

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