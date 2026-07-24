La alerta por incendios forestales vuelve a crecer en Bolivia. En las últimas 24 horas se registró un incremento considerable de focos de calor en todo el territorio nacional, mientras equipos de emergencia mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos incendios.

Hasta las 08:00 de este viernes 24 de julio, fueron contabilizados 1.611 focos de calor en el país, una cifra superior a los 526 registrados el jueves 23 de julio.

Santa Cruz continúa como el departamento más afectado

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y permanece como la principal zona de atención para las autoridades y equipos de respuesta.

Otros departamentos como:

Beni

Pando

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

También presentan registros, aunque en menor proporción, y continúan bajo monitoreo debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Autoridades piden no bajar la guardia

Aunque en jornadas anteriores se reportó una disminución de alertas, las autoridades recuerdan que el riesgo continúa presente.

Factores como fuertes vientos, altas temperaturas y vegetación seca pueden provocar que zonas aparentemente controladas vuelvan a activarse o que una quema se transforme en un incendio de mayor magnitud.

Los especialistas recuerdan además que un foco de calor no significa necesariamente un incendio forestal.

Se trata de anomalías térmicas detectadas mediante sensores satelitales, que deben ser verificadas en terreno, ya que pueden corresponder a:

Incendios forestales

Chaqueos

Quemas controladas

Actividades industriales

Ciudadanía puede seguir las alertas en tiempo real

Las autoridades habilitaron el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), una plataforma que permite consultar el comportamiento de los focos de calor y eventos activos en Bolivia.

La herramienta permite conocer:

Focos de calor detectados Incendios y quemas activas Municipios y departamentos afectados Áreas protegidas bajo riesgo Información geográfica y forestal

https://www.reduno.com.bo/noticias/huyo-por-la-ventana-analizan-camaras-para-identificar-al-sujeto-que-intento-robar-una-entidad-financiera-202672482351

Línea para denunciar incendios

La población puede reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076

Las autoridades recomiendan proporcionar:

Ubicación exacta

Referencias cercanas

Fotografías o videos desde una distancia segura

Además, recuerdan que las personas no deben acercarse a las llamas ni ingresar a zonas con humo intenso sin capacitación ni equipos adecuados.

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