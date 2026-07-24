“Huyó por la ventana”: Analizan cámaras para identificar al sujeto que intentó robar una entidad financiera

Un sujeto logró escapar por una ventana luego de ingresar a una entidad financiera ubicada en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Policía investiga el hecho y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

El director de Radio Patrulla 110, coronel Efraín Gutiérrez, informó a Red Uno que, de acuerdo con el trabajo preliminar realizado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el único acceso identificado hasta el momento es una ventana del inmueble.

“El único ingreso que se ha visto, de acuerdo con el procesamiento que ha hecho Escena del Crimen de la Felcc en el lugar, es esa ventana. Aún no se descarta esa posibilidad si ese fue el lugar por donde ingresó y salió, pero es el más probable, según refieren los investigadores de laboratorio y el investigador asignado al caso”, explicó la autoridad.

Respecto a las características del sospechoso, Gutiérrez señaló que las primeras observaciones apuntan a un hombre joven, de entre 25 y 30 años, de contextura delgada. No obstante, indicó que se espera obtener una mejor descripción una vez que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad con mayor calidad de imagen.

“Aparentemente es un joven de entre 25 y 30 años, de contextura delgada, pero no hay mayores elementos en este momento. Seguramente, verificando las cámaras de seguridad con mejor luminosidad, se podrá establecer una descripción más precisa”, sostuvo.

En cuanto al botín, el jefe policial indicó que, de manera preliminar, no se reportó el robo de dinero en efectivo.

“Aparentemente no. Lo que ha referido la encargada de la agencia es que solamente tenían documentos crediticios en el lugar”, manifestó.

Mientras tanto, personal de Escena del Crimen continúa realizando la recolección de indicios materiales dentro de la entidad financiera, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el hecho e identificar al autor, que permanece prófugo.

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