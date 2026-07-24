Ya están disponibles los resultados del Ascenso de Categoría 2026 para los maestros

El Ministerio de Educación informó que los resultados del Examen de Ascenso de Categoría 2026 ya se encuentran disponibles para su consulta a través del portal https://sisep.minedu.gob.bo/, donde las maestras y maestros podrán verificar su desempeño en el proceso de evaluación.

De acuerdo con la cartera de Estado, más de 70.000 docentes de los nueve departamentos del país participaron en esta convocatoria, que busca promover el ascenso en el escalafón del Sistema Educativo Nacional bajo criterios de meritocracia y reconocimiento al desempeño profesional.

El operativo se desarrolló con normalidad en todo el país. Las pruebas fueron aplicadas entre las 09:00 y las 11:10, tras un proceso de registro e ingreso ordenado en los recintos habilitados.

El examen, que se llevó a cabo en el Coliseo Julio Borelli Viteritto de La Paz, contó con la presencia de más de 5.000 maestros.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación recordó que los resultados del proceso del Examen de Ascenso de Categoría 2026 se encuentran registrados en el enlace publicado en su plataforma oficial, para que los postulantes puedan realizar la consulta correspondiente.

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