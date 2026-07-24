La Paz alista regreso de parqueo tarifado con nuevo sistema administrativo

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) anunció este jueves la implementación de un nuevo sistema de parqueo tarifado orientado al ordenamiento del tráfico, la transparencia y el fortalecimiento de las finanzas municipales.

Un nuevo sistema administrativo

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que, a diferencia del modelo anterior, el servicio será administrado directamente por la Alcaldía y que más del 88% de los recursos recaudados beneficiará a la ciudad, en lugar de operadores privados.

“Antes los privados se llevaban aproximadamente el 88% de todos los ingresos. Hoy ese porcentaje, o incluso más, quedará para el Gobierno Municipal y será destinado a mejorar los servicios para la población”, afirmó.

Sin grúas ni multas remotas

La autoridad edil detalló las diferencias que tendrá el nuevo modelo respecto al anterior. Señaló que se dejarán atrás las sanciones inmediatas y se implementará una tarjeta de descuentos que permitirá a los usuarios corregir retrasos ocasionales. Asimismo, indicó que la medida no contempla el retiro de vehículos con grúas por falta de pago y que se aplicarán tarifas diferenciadas: los contribuyentes registrados en el municipio de La Paz accederán a una tarifa preferencial, mientras que quienes no estén registrados pagarán una tarifa superior.

“El objetivo es premiar a quienes contribuyen con el desarrollo de la ciudad y generar un sistema más equitativo”, remarcó el alcalde.

Además, la autoridad informó que el parqueo tarifado no se extenderá a toda la ciudad. El municipio realiza un estudio técnico para definir los espacios donde el sistema sea necesario.

Según Dockweiler, la planificación contempla, además, incentivos para promover la construcción y el uso de edificios de parqueo, con el fin de reducir progresivamente la ocupación de la vía pública por vehículos estacionados.

El plan contempla 743 espacios de parqueo, a diferencia de la gestión anterior, que contaba con 950 espacios.

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