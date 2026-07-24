ABC garantiza tránsito por el puente nuevo tras colapso de infraestructura antigua en vía Cochabamba - Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aseguró que el puente nuevo de Sacta se encuentra íntegro y que la transitabilidad en la carretera Cochabamba–Santa Cruz está garantizada, pese al colapso de la antigua estructura registrado el jueves en el municipio de Puerto Villarroel.

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Manuel Torrico, explicó que el puente antiguo colapsado ya se encontraba fuera de operación desde octubre de 2025 debido a fallas estructurales.

“Colapsó un puente que ya se encontraba fuera de operación desde octubre de 2025 por registrar fallas estructurales en las pilas”, señaló.

Según el funcionario, la estructura tenía aproximadamente 40 años y ya había cumplido su vida útil. El colapso se produjo tras una fuerte crecida del río Sacta, acompañada por el arrastre de palizadas.

La ABC informó que la antigua infraestructura había sido inhabilitada preventivamente y que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se realizaron trabajos de protección con gaviones y limpieza en la zona.

ABC asegura que el puente nuevo está íntegro

Respecto al puente nuevo, Torrico afirmó que la infraestructura no presenta grietas ni fisuras y que el problema identificado corresponde a una junta de dilatación. “En el puente nuevo, el problema que existe es en una junta de dilatación. El puente está íntegro, no presenta ninguna grieta ni fisura”, sostuvo.

El gerente explicó que la ABC realizó trabajos paliativos en el sector para mantener la circulación vehicular mientras se gestiona una solución definitiva.

ABC asegura tránsito en la ruta Cochabamba–Santa Cruz. Foto: ABC

Preparan contrato de emergencia

Torrico anunció que la próxima semana se prevé suscribir un contrato de emergencia para ejecutar la reparación completa de la junta de dilatación.

“Vamos a hacer la reparación completa de una junta de dilatación y, obviamente, dar una solución definitiva al sector o punto crítico”, indicó. Mientras se concreta el contrato, la ABC continuará realizando trabajos paliativos para evitar que se interrumpa la transitabilidad por la zona.

El funcionario señaló que se trasladó a La Paz para agilizar los procesos administrativos y concretar la suscripción del contrato de emergencia.

Refuerzan la seguridad y señalización

Tras el colapso del puente antiguo, la ABC desplazó maquinaria y personal técnico especializado al sector para evaluar la zona y reforzar las medidas de seguridad.

Torrico informó que se reforzó la señalización y se restringió el tránsito vehicular y peatonal en el área donde se produjo el colapso.

La circulación hacia Santa Cruz se mantiene habilitada a través del puente nuevo, que actualmente constituye la principal vía de paso en este tramo de la carretera.

La ABC anunció que durante la próxima semana ampliará los trabajos en la zona para intervenir otros puntos críticos afectados por las lluvias y garantizar la transitabilidad. La institución señaló que el colapso del puente antiguo no generó daños personales ni vehiculares debido a que la estructura se encontraba fuera de servicio desde octubre de 2025.



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