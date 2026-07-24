Así estará el clima en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y el resto del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 24 de julio una jornada con cielos despejados y bajas temperaturas en gran parte de Bolivia. Mientras el occidente continuará registrando valores bajo cero durante las primeras horas del día, en el oriente se espera un ascenso gradual de las temperaturas.

Occidente: persisten las temperaturas bajo cero

En el occidente del país predominarán los cielos despejados y el ambiente frío.

En La Paz, la temperatura oscilará entre los 5°C y 20°C, mientras que El Alto registrará una mínima de -4°C y una máxima de 15°C.

En Oruro, el Senamhi prevé una jornada sin lluvias, con temperaturas entre -6°C y 19°C, mientras que Potosí tendrá cielos despejados y valores que irán de -4°C a 18°C.

Valles: ambiente estable y sin lluvias

La región de los Valles también tendrá una jornada con tiempo estable.

En Cochabamba, las temperaturas estarán entre 11°C y 31°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Por su parte, Sucre registrará temperaturas entre 6°C y 24°C, mientras que Tarija alcanzará una mínima de 5°C y una máxima de 29°C, con cielos despejados durante todo el día.

Oriente: suben las temperaturas

En el oriente boliviano se espera un ambiente más cálido y cielos poco nubosos.

Santa Cruz tendrá temperaturas entre 17°C y 28°C, mientras que Trinidad registrará una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, sin probabilidad de lluvias.

En Cobija, el Senamhi pronostica cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre 24°C y 35°C, convirtiéndose en una de las ciudades más calurosas del país durante la jornada.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas en el occidente, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, mientras que en el oriente se aconseja mantenerse hidratado debido al incremento del calor.

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