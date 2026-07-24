Quillacollo se pone a punto para Urkupiña 2026: Este domingo se realiza la segunda promesa folclórica

Los preparativos para la festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 entran en su recta final. Este domingo, a partir de las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo la tradicional segunda promesa (o convite), evento considerado el último ensayo general de las más de 80 fraternidades folclóricas antes de la fastuosa entrada central del próximo 14 de agosto.

El secretario de Cultura de la Gobernación, Juan Carlos Jiménez, informó que el comité interinstitucional y el municipio de Quillacollo ya han ultimado los detalles para este evento, que prevé convocar a miles de devotos, feligreses y turistas tanto locales como nacionales. Se estima que el recorrido concluya cerca de las 22:00 horas.

Las autoridades han lanzado una estricta advertencia a los fraternos y asistentes respecto al consumo de bebidas alcohólicas. "El consumo excesivo de alcohol no puede empañar esta importante actividad (...). Tenemos que mantener la cordura correspondiente porque vamos a tener visitas de turistas internacionales", enfatizó Jiménez, al recordar que el control estará a cargo de los representantes de la Asociación de Fraternidades, presidida por René Valdés.

Mantenimiento vial limitado por razones presupuestarias

En el ámbito urbano, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, admitió que el municipio enfrenta limitaciones económicas para la reconstrucción total de las calles debido a demoras en la aprobación del presupuesto reformulado. Sin embargo, confirmó que se dispone de 300.000 bolivianos destinados exclusivamente al plan de bacheo del recorrido principal de la entrada y las vías aledañas.

"No se va a lograr la reconstrucción total de las calles porque lamentablemente no existe el presupuesto suficiente, pero la Unidad de Obras Públicas ya está cumpliendo el cronograma", señaló la autoridad municipal, quien además indicó que se gestionan financiamientos externos ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y ministerios en La Paz.

Controles hoteleros y mitigación ambiental en el río Rocha

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, personal de Defensa al Consumidor, la FELCV, la Intendencia y el personal de Migración ejecutaron operativos sorpresa en hostales y alojamientos de Quillacollo.

Bety Rocha, responsable de Defensa al Consumidor, explicó que se verificaron las condiciones de higiene en baños y habitaciones. Durante las inspecciones se detectaron algunas irregularidades menores, lo que derivó en la notificación a los propietarios y el desecho preventivo de sábanas y almohadas desgastadas para asegurar un servicio óptimo.

Asimismo, la Alcaldía desplegó maquinaria pesada para realizar tareas de desmalezado y dragado en el río Rocha, buscando mitigar los malos olores provocados por la contaminación. El alcalde Santa Cruz destacó la importancia de estos trabajos de prevención para dar una buena imagen a los feligreses y aprovechó la oportunidad para instar a los municipios del eje metropolitano a ejecutar tareas conjuntas y estructurales para recuperar este afluente.

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