Empresarios privados realizan cena solidaria para apoyar al Oncológico

Con el propósito de contribuir a una causa social y fortalecer el compromiso del sector privado con la comunidad, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) llevó adelante una cena solidaria destinada a recaudar recursos para el área de Pediatría del Hospital Oncológico.

El gerente de Operaciones de la FEPSC, Juan Daniel Saucedo, destacó que esta actividad representa el resultado de varios meses de trabajo y busca consolidarse como una tradición que incentive a más empresas a involucrarse en acciones de responsabilidad social.

"El enfoque de la Federación de Empresarios Privados, a través de su liderazgo sectorial, es transmitir, visibilizar y contagiar ese espíritu de responsabilidad social que tienen los empresarios. Esta noche es la culminación de un gran esfuerzo de muchas personas que trabajaron durante meses para hacer posible este evento", afirmó Saucedo.

El ejecutivo señaló que la convocatoria superó las expectativas, al punto de que fue necesario reorganizar la distribución de las mesas debido a la gran cantidad de asistentes.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco posó junto a la orquesta sinfónica que participó del evento. Foto: Red Uno

"Hemos tenido una respuesta extraordinaria. Incluso hubo personas que ya no pudieron ingresar por la capacidad del salón, pero esto nos motiva a preparar una segunda versión. La idea es convertir esta cena en una tradición para que cada vez más empresas y líderes de buen corazón se sumen a esta tarea", indicó.

Desde la FEPSC adelantaron que la iniciativa tendrá continuidad en los próximos años con el objetivo de fortalecer las acciones de responsabilidad social empresarial y ampliar el impacto de las campañas solidarias en beneficio de quienes más lo necesitan.

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