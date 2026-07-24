Caso Oro: Fiscalía emitirá órdenes de citación y posibles aprehensiones

La Fiscalía General del Estado confirmó que en las próximas horas emitirá citaciones y ordenará posibles aprehensiones contra presuntos nuevos implicados en el tráfico de minerales en Santa Cruz. El contexto de la investigación está relacionado con el presunto intento de sacar ilegalmente del país 189,5 kilogramos de oro.

Acciones legales contra sospechosos

El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, adelantó que las medidas se tomarán con base en las investigaciones y reportes policiales acumulados hasta la fecha. “Van a comenzar a salir diferentes órdenes de citación e incluso, en base a los informes policiales, está dentro la posibilidad de aprehender a otras personas que tienen participación directa o indirecta”, precisó la autoridad judicial.

Mariaca sostuvo que “estamos a horas de que se lleve la audiencia de medidas cautelares en la cual vamos a solicitar que pueda quedar en calidad de depositario este metal precioso” en el Banco Central de Bolivia.

Custodia oficial de la evidencia

La solicitud ante el juez cautelar tiene como fin principal garantizar la máxima seguridad sobre la evidencia recolectada durante los operativos en Santa Cruz. El Ministerio Público remarcó que el ente emisor es la institución idónea para velar por el resguardo seguro del objeto materia del delito mientras prosiguen las indagaciones.

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