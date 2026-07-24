Atención maestros! Conozca aquí los resultados del Examen de Ascenso de Categoría 2026

El Ministerio de Educación de Bolivia oficializó la publicación de las notas correspondientes al Examen de Ascenso de Categoría 2026 para todo el magisterio nacional.

https://sisep.minedu.gob.bo/. De acuerdo con lo difundido por la entidad estatal en sus redes sociales, maestras y maestros ya pueden verificar sus resultados registrados ingresando a este enlace:

Esta actualización beneficia a los miles de educadores de los nueve departamentos que rindieron la prueba en las sedes fijadas por la institución.

La habilitación del sistema web busca garantizar un acceso inmediato, ordenado y transparente a la información de cada postulante.

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