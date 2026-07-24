Atención maestros! Conozca aquí los resultados del Examen de Ascenso de Categoría 2026

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El magisterio nacional ya puede verificar sus calificaciones a través del portal digital habilitado por la entidad estatal.
23/07/2026 20:05
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El Ministerio de Educación de Bolivia oficializó la publicación de las notas correspondientes al Examen de Ascenso de Categoría 2026 para todo el magisterio nacional.
Esta actualización beneficia a los miles de educadores de los nueve departamentos que rindieron la prueba en las sedes fijadas por la institución.
La habilitación del sistema web busca garantizar un acceso inmediato, ordenado y transparente a la información de cada postulante.
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