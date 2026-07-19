¿Una semana más de vacaciones y piensas viajar? Conoce las rutas con restricciones este domingo

La Administradora Boliviana de Carreteras actualizó el estado de transitabilidad en todo el país con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios durante este fin de semana. Aunque gran parte de la Red Vial Fundamental permanece expedita para la libre circulación, existen puntos críticos específicos que requieren atención por parte de los conductores.

Alertas por inundación y horarios restringidos

La situación más compleja se registra en el departamento de Santa Cruz, donde el tramo entre San Lorenzo y Salinas se encuentra completamente intransitable debido a una inundación en el Puente San Miguelito. Por otra parte, en La Paz se han establecido restricciones de lunes a sábado de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, mientras los domingos rige de 08:00 a 13:30 entre Puente Chaco y Puente Villa.

El departamento de Pando presenta variaciones en sus rutas debido a trabajos de modernización que obligan a utilizar desvíos habilitados en las conexiones hacia La Floresta y El Sena. En estos sectores en construcción se recomienda disminuir la velocidad de manera considerable para evitar accidentes lamentables causados por el terreno irregular.

Tramos completamente habilitados

El resto de los sectores en el reporte oficial muestran condiciones óptimas para el viaje regular sin contratiempos mayores.

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