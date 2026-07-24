¿Tu hijo vuelve al colegio? Estas son las medidas para evitar enfermedades

A pocos días del retorno a clases en Santa Cruz, especialistas en salud exhortaron a los padres de familia a reforzar las medidas de prevención para proteger a los estudiantes de las enfermedades respiratorias, que continúan en aumento debido a los cambios de temperatura y los vientos propios de la temporada.

Los médicos advierten que, aunque la época de lluvias concluyó, durante agosto persistirá la circulación de virus, bacterias y otros agentes que incrementan el riesgo de infecciones respiratorias, por lo que piden no bajar la guardia.

Entre las principales recomendaciones está fortalecer las defensas de los niños mediante una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, además del consumo de vitamina C.

"Es muy importante el consumo de vitamina C, no bajar la guardia en ningún momento. La fruta, la verdura, el autocuidado y proteger sobre todo al niño con el lavado de las manos, el barbijo y mantenerlo bien abrigado", señaló la especialista.

Otro aspecto fundamental es mantener al día el esquema de vacunación, especialmente la dosis anual contra la influenza, disponible en los centros de salud.

Asimismo, los especialistas recomiendan que los padres no envíen a clases a los menores que presenten fiebre, tos u otros síntomas respiratorios, ya que un solo caso puede desencadenar contagios dentro del aula.

"Si un niñito está afectado por un virus,z lo va a contagiar a todos los demás. Es mejor que permanezca resguardado en casa", advirtió.

Finalmente, señalaron que la prevención comienza en el hogar y que el trabajo conjunto entre padres, estudiantes y unidades educativas será fundamental para que el retorno a las aulas se desarrolle de manera segura y con el menor riesgo posible de contagios.

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