Vecinos denuncian que enorme bache amenaza la seguridad de conductores

Atendiendo los reportes del segmento 'Ojo ciudadano' en la capital cruceña, se identificó el grave estado de la capa asfáltica en la intersección del cuarto anillo y la avenida San Martin. En este sentido, vecinos indicaron que las intensas precipitaciones registradas en la zona han provocado la formación de un bache de gran magnitud que obliga a los conductores a realizar arriesgadas maniobras.

En este contexto, indician que el deterioro avanza a un ritmo preocupante debido al flujo constante de transporte pesado y vehículos particulares que transitan por este punto.

“Todas las veces es lo mismo, llueve y va carcomiendo el asfalto; han hecho aquí unas instalaciones, pero esto se ha hundido todas las veces que llueve, es el mismo problema”, denunció un vecino alarmado por la situación.

Riesgo inminente en curva

Además, indicó que la ubicación exacta del hundimiento representa un factor de altísimo riesgo al encontrarse justo en un tramo de retorno y curva pronunciada. Asimismo, señaló que varios automovilistas y motociclistas han estado a punto de protagonizar accidentes de tránsito al intentar esquivar el imprevisto obstáculo.

Habitantes de la zona han tenido que colocar piedras y palos de manera improvisada para señalizar el desperfecto y evitar que la grieta continúe expandiéndose. Es por esto que hacen un llamado de emergencia a las instancias correspondientes para reparar la capa asfáltica antes de que se lamenten daños personales o materiales de mayor gravedad.

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