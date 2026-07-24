En una jornada marcada por el clamor popular, el Tribunal de Sentencia N.º 1 de Cochabamba dictó la pena máxima de 30 años de prisión, sin derecho a indulto, para Luz Coral Terceros. La mujer fue hallada culpable del asesinato de quien fuera su pareja, el joven bioquímico y modelo de 29 años, Jairo Retamozo, en un crimen que conmocionó a la capital cochabambina hace poco más de un año.

Las pruebas que sustentaron la condena

El dictamen judicial se basó en la contundencia de las pericias presentadas por la fiscalía y la defensa de la víctima. Según el abogado de la familia, Marcelo Rollano, la comisión del delito de asesinato quedó plenamente demostrada.

Los informes forenses determinaron que la madrugada del 20 de junio de 2025, en un departamento de la zona norte de la ciudad, Jairo Retamozo sufrió múltiples heridas punzocortantes. El ataque incluyó una severa lesión en el cuello que provocó un shock hipovolémico hemorrágico y la laceración de la arteria subclavia izquierda. Las pericias también revelaron heridas defensivas en las manos del joven, lo que evidenció que intentó protegerse de la agresión.

Esa madrugada, la policía halló el cuerpo ensangrentado de la víctima en un pasillo del inmueble. En el lugar también se encontraba Terceros con cortes menores; según las denuncias de los familiares, ella misma se infligió dichas lesiones en un intento por desviar la atención de las autoridades y fingir un ataque mutuo.

Tensión en el traslado y dolor familiar

La sentencia se dictó en coincidencia con el Día de la Amistad. A la salida del juzgado, Luz Coral Terceros fue recibida con gritos de repudio por parte de ciudadanos y allegados de la víctima. La escena se repitió a las puertas del penal de San Sebastián Mujeres, donde una multitud esperaba el vehículo policial para recriminarle el crimen mientras ingresaba a cumplir su condena.

Amigos del joven manifestaron su alivio tras un año de batalla legal, aunque lamentaron la actitud de la acusada durante el proceso: "Ella llegaba riendo hasta esta mañana, sabiendo que podía tener una sentencia. Sentíamos que se burlaba de nuestro dolor", relató uno de sus allegados. Tras conocer el fallo, el grupo se trasladó al cementerio para dejar flores en su tumba y recordarlo.

Por su parte, la familia expresó el vacío irreparable que deja la pérdida del profesional, quien además de bioquímico con formación de maestría, dedicaba su tiempo libre al modelaje y la música. "Toda la familia está herida, viviremos con esto para siempre. Mi hermano va a estar toda la vida en un ataúd, pero por lo menos el tribunal nos ha dado justicia", declaró visiblemente afectado el hermano de Jairo.

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