Una alarma de seguridad activada la madrugada de este jueves movilizó a efectivos de la Policía hasta una entidad financiera ubicada en el centro de Santa Cruz, donde se investiga un presunto intento de robo. De acuerdo con las primeras investigaciones, no se encontró dinero sustraído, aunque el personal de la agencia verifica si falta documentación.

El director de Radio Patrulla 110, Efraín Gutiérrez, informó que la alerta fue recibida desde la central de monitoreo ubicada en La Paz alrededor de las 04:30, lo que motivó el desplazamiento inmediato de los uniformados.

“El sensor y la alarma se activan en La Paz. La Policía se constituye al lugar, pero no encuentra a nadie. Se realizó una búsqueda y no se hallaron signos de forzamiento, por lo que ahora se inspecciona el posible punto de ingreso. Personal de la Felcc y de Escena del Crimen está procesando el lugar”, explicó la autoridad.

Durante la inspección preliminar, los efectivos constataron que varios cajones habían sido revisados. Sin embargo, según Gutiérrez, en esa agencia no se almacenaba dinero.

“Aparentemente han buscado cajones. Solo había documentación de referencia del banco y no dinero. Ahora el personal verifica qué tipo de documentación pudo haber sido sustraída”, indicó.

Respecto a la forma en que el sospechoso habría ingresado al inmueble, la Policía señaló que aún no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el autor conociera los puntos vulnerables de la agencia.

“No creo que haya ingresado con llave, pero ninguna hipótesis se puede descartar. Una vez que la Felcc concluya la recolección de indicios y determine el punto de acceso, tendremos un panorama más claro para continuar con la investigación”, manifestó Gutiérrez.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que aparentemente una sola persona ingresó a la entidad. Los investigadores presumen que el sospechoso habría realizado una vigilancia previa del lugar y creía que en la agencia se guardaba dinero.

Este es el segundo hecho delincuencial registrado en los últimos días contra entidades financieras en la capital cruceña, lo que ha generado preocupación por la seguridad de este tipo de establecimientos. Mientras continúan las pericias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), efectivos de Radio Patrulla permanecerán resguardando el inmueble.

Asimismo, la Policía recomendó a las entidades financieras reforzar sus sistemas de seguridad, revisar periódicamente los puntos vulnerables de sus instalaciones y actualizar sus protocolos de prevención para evitar hechos similares.

Asimismo, explicó que la alarma del sistema de seguridad se activó en la central ubicada en la ciudad de La Paz alrededor de las 04:30, lo que permitió alertar a la Policía para que se trasladara hasta la sucursal.

“El sensor, la alarma se activa en La Paz. Ellos allá tienen la central y es a las 4:30 que la Policía se constituye al lugar, pero no se encuentra nadie. El personal ingresó e hizo una búsqueda, no encontraron signos de forjaduras, por lo que se está inspeccionando el lugar para establecer el posible punto de ingreso”, agregó.

Los investigadores continúan realizando las pericias en la agencia para determinar cómo habrían ingresado los presuntos autores y establecer si efectivamente hubo sustracción de documentación u otros bienes. Hasta el momento, el caso permanece en etapa de investigación.

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