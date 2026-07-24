Bolivia y Estados Unidos suscriben acuerdo de cooperación de $us 20 millones contra el narcotráfico

Bolivia y Estados Unidos iniciaron una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad con la suscripción de una Carta de Acuerdo que contempla una asistencia de $us 20 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó que el acuerdo permitirá reforzar las capacidades de las instituciones bolivianas mediante asistencia técnica, capacitación especializada, equipamiento y apoyo a las investigaciones contra organizaciones criminales.

“Esta cooperación reafirma el compromiso de ambos países de trabajar conjuntamente para enfrentar las amenazas transnacionales, fortalecer las instituciones y contribuir a una mayor seguridad en beneficio de la población”, señaló la institución a través de sus redes sociales.

La Carta de Acuerdo fue suscrita por el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, y el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, según las imágenes difundidas por ambas instituciones.

Estados Unidos anuncia el retorno de la INL

A través de sus redes sociales, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) afirmó que la cooperación estadounidense retornó a Bolivia para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Bolivia expulsó al INL bajo Evo Morales. Hoy, bajo el presidente Paz, estamos de vuelta: $20 millones en asistencia de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Un futuro mejor para ambos países comienza ahora”, publicó la dependencia estadounidense.

Capacitación y apoyo a la Policía

Weiland informó en pasados días que la INL retomó su trabajo en Bolivia con el objetivo de respaldar a las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

El funcionario explicó que la cooperación busca contribuir a la identificación, captura, procesamiento y encarcelamiento de integrantes de organizaciones criminales. También señaló que se pretende evitar que grupos terroristas extranjeros y otras estructuras delictivas encuentren refugio en el país.

Según Weiland, ya comenzaron los procesos de selección y programas de capacitación dirigidos a efectivos de la Policía Boliviana.

Asimismo, aclaró que la INL trabaja en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), aunque sus funcionarios son diplomáticos y no agentes del orden. Su labor consiste en brindar asistencia técnica y apoyar el fortalecimiento institucional de los organismos de seguridad de los países socios.

Definirán una agenda conjunta

El secretario adjunto anunció que próximamente visitará Bolivia para reunirse con el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira y altos mandos de la Policía Boliviana. El objetivo será establecer una agenda conjunta para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La INL mantuvo presencia en Bolivia desde la década de 1980, pero, según Weiland, esa cooperación concluyó durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El nuevo acuerdo contempla asistencia estadounidense para capacitación y equipamiento, bajo la coordinación de la INL y el Gobierno boliviano.

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