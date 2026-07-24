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Santa Cruz amaneció este viernes cubierta por una densa neblina

El fenómeno se registra tras varios días de lluvias y descenso de las temperaturas. Para esta jornada, el Senamhi pronostica cielos parcialmente nublados y una máxima de 28°C.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/07/2026 8:05

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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Una densa neblina cubre la capital cruceña la mañana de este viernes 24 de julio y reduce la visibilidad en distintos sectores de la ciudad. El fenómeno se registra desde las primeras horas del día y cambia el panorama habitual de Santa Cruz, donde calles, avenidas y edificios permanecen parcialmente cubiertos por la niebla.

El fenómeno se presenta luego de varias jornadas marcadas por lluvias y lloviznas persistentes, acompañadas por un descenso de las temperaturas.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este viernes la temperatura mínima es de 17 grados Celsius y la máxima alcanzará los 28 grados. Además, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado durante la jornada.

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