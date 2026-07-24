Concejal anuncia procesos contra 11 funcionarios y apunta a dirigente sindical por presunto nepotismo

El secretario del Concejo Municipal de Santa Cruz, Marco Cadena, informó que solo 11 funcionarios administrativos del sistema municipal de salud no se presentaron a trabajar durante la inspección realizada en centros de primer y segundo nivel, luego de la instrucción del alcalde Manuel Saavedra de reincorporarse a sus funciones.

La autoridad indicó que, de un total de 830 trabajadores administrativos verificados, 819 se encontraban en sus puestos de trabajo, por lo que anunció que se iniciarán procesos administrativos para la desvinculación de quienes incumplieron sus labores.

"No vamos a permitir más abusos de los sindicatos. Vamos a solicitar que estas personas sean dadas de baja de forma inmediata porque no podemos permitir que se perjudique a la población", afirmó Cadena.

El concejal sostuvo que la nueva gestión municipal cumplió con los compromisos asumidos con los trabajadores del sector salud y aseguró que el paro de 72 horas carecía de justificación.

"Se ha cumplido con todo lo establecido. No existe fundamentación alguna para continuar con este paro que lo único que hace es causarle daño a la población", señaló.

Durante la entrevista en el programa El Mañanero también se refirió al dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud, Robert "Pimpo" Hurtado, a quien señaló como uno de los principales impulsores de las medidas de presión.

Cadena reveló que el municipio realiza una investigación tras recibir denuncias de un presunto caso de nepotismo.

"Nos comentaban los propios trabajadores sindicales que este señor estaría incurriendo en un presunto caso de nepotismo. Tiene cerca de diez familiares de primer y segundo grado trabajando en el sistema de salud", manifestó.

Asimismo, indicó que, de comprobarse las denuncias con documentación oficial, el Concejo Municipal acompañará las acciones legales correspondientes.

Respecto al conflicto por el bono de vacunación, Cadena aseguró que el municipio cumplió con los pagos comprometidos. Según explicó, el bono correspondiente fue cancelado el 15 de julio y los salarios adeudados se pagaron el 20 de julio, por lo que insistió en que no existía motivo para continuar con las medidas de presión.

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