Tras el paro de 72 horas, se normaliza la atención en hospitales y vuelven las filas

Tras un paro de 72 horas de los trabajadores en salud, este viernes se restableció la atención en los hospitales de Santa Cruz, tanto en la ciudad como en las provincias, permitiendo que cientos de pacientes retomen las consultas que habían quedado pendientes.

Desde la madrugada, decenas de padres de familia se concentraron en el Hospital de Niños con colchones, frazadas y sus hijos en brazos para asegurar una ficha de atención en distintas especialidades médicas.

Entre los pacientes afectados está una madre de familia que llegó desde Satélite Norte. Contó que el día anterior no pudo ser atendida debido al paro y que este viernes regresó para intentar conseguir una consulta para su hija.

"Vine ayer más temprano y no hubo atención. Hoy he vuelto para odontología y oftalmología de mi hijita", relató.

Otra paciente, proveniente de la zona de Los Lotes, señaló que llegó a las 5:30 de la mañana en busca de una ficha para Neurología, mientras que una madre que viajó desde el municipio de El Torno explicó que tuvo que regresar por segunda vez al hospital.

"Vine el martes y ya no había atención. Hoy he vuelto para sacar una ficha en Neurología y mostrar los resultados de los exámenes de mi niña", manifestó.

Muchas familias provenientes de municipios y comunidades alejadas pasan varias horas soportando las bajas temperaturas para acceder a una consulta médica.

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