Una investigación internacional iniciada hace seis meses por una alerta de Interpol Francia permitió desarticular en el municipio paceño de Caranavi una presunta red internacional de pornografía infantil que producía y distribuía material audiovisual a miles de usuarios en distintos países.

El operativo, denominado "Alianza 22", fue ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fiscalía e Interpol Bolivia, con apoyo de Interpol Francia e Interpol Brasil. Como resultado fueron aprehendidas dos personas, entre ellas el principal investigado, un hombre de 26 años, señalado de filmar, producir y comercializar el material ilícito.

Contenido disponible a nivel internacional

Según las investigaciones, el contenido era distribuido mediante al menos 18 grupos de WhatsApp y Telegram. Los interesados accedían al material tras realizar un pago mediante código QR, mientras que cada uno de estos grupos llegaba a reunir alrededor de 10.000 usuarios.

Durante los allanamientos realizados en tres inmuebles de Caranavi —un domicilio, un punto de internet y una tienda de electrodomésticos donde trabajaba el principal sospechoso— la Policía secuestró teléfonos celulares, computadoras, memorias USB y chips que serán sometidos a pericias.

Víctimas identificadas

Las autoridades informaron que fueron rescatadas 22 víctimas, de las cuales cuatro eran familiares de los dos aprehendidos. Las víctimas tienen entre 15 y 17 años y, de acuerdo con la investigación, eran captadas aprovechando la cercanía que los implicados mantenían con ellas.

Asimismo, se confirmó que el segundo aprehendido registra antecedentes por delitos de abuso sexual. Ambos permanecen en celdas policiales a la espera de su imputación formal y audiencia de medidas cautelares.

La investigación continúa para identificar a otros integrantes de la organización y establecer quiénes participaban en los grupos donde se comercializaba el material pornográfico producido en Bolivia y distribuido hacia diferentes países.

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