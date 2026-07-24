Tras peritaje negativo, el sector forestal apunta a recuperar mercados internacionales

La Cámara Forestal de Bolivia recibió con satisfacción el informe oficial de la Policía Federal de Brasil que descartó la presencia de sustancias ilícitas en cargamentos de madera boliviana.

El gerente general de la institución, Walter Rioja, afirmó que desde el inicio del caso el sector solicitó que los análisis se realizarán mediante pruebas de laboratorio y no únicamente mediante exámenes preliminares.

"Recibimos este informe con satisfacción. Desde el inicio pedimos que las investigaciones se den bajo un marco de rigor científico y transparencia", manifestó.

Rioja sostuvo que el desafío ahora no es únicamente recuperar la imagen del sector, sino reactivar el flujo normal de las exportaciones y fortalecer los controles para brindar mayor seguridad a los mercados internacionales.

"Lo que necesitamos ahora es volver a trabajar con normalidad, que se vuelva a viabilizar el flujo del comercio internacional y que se implemente un nuevo protocolo de exportación de la madera", indicó.

El representante del sector recordó que, hasta junio, las exportaciones forestales registraban una caída del 66%, lo que significó una pérdida de 16 millones de dólares para las empresas y un impacto estimado de 183 millones de bolivianos en la economía nacional.

Respecto al origen de los resultados preliminares que inicialmente dieron positivo, Rioja explicó que la madera contiene compuestos naturales como fenoles y taninos, los cuales pueden generar reacciones químicas durante pruebas de campo.

Sobre una eventual demanda por los perjuicios ocasionados, el gerente aclaró que la Cámara Forestal no impulsará acciones legales de manera institucional y que esa decisión dependerá de cada empresa afectada.

"Nosotros como Cámara queremos volver a la normalidad. Las empresas afectadas decidirán de manera individual si buscan un resarcimiento", afirmó.

En relación con las investigaciones que continúan en distintos países, Rioja explicó que los procesos en Bolivia, Brasil y Chile son independientes. Señaló que en Bolivia ya comenzaron a conocerse resultados negativos en los análisis realizados a camiones retenidos en frontera, mientras que en Chile las investigaciones continúan.

Rioja, reiteró la necesidad de aprobar un nuevo protocolo para la exportación de madera y de impulsar un plan de promoción internacional que permita recuperar los mercados perdidos.

Además, advirtió que el sector dispone de un período limitado para realizar el aprovechamiento forestal, entre junio y octubre, antes del inicio de la temporada de lluvias, por lo que consideró urgente restablecer las operaciones comerciales.

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