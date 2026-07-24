¿Se suspende el bono a la excelencia para bachilleres? Esto se evalúa en Cochabamba

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba informó que el incentivo económico de Bs 1.000 para los bachilleres destacados podría suspenderse este año debido a la falta de recursos económicos. Sin embargo, el ingreso directo a universidades públicas y privadas para los mejores estudiantes se mantendría vigente.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, explicó que, de manera extraoficial, se conoce que el Gobierno analiza la posibilidad de suspender el pago del denominado Bono a la Excelencia.

“Por la falta de recursos económicos en nuestro país, los mil bolivianos que recibían los bachilleros de excelencia, dos por unidad educativa, un varón y una mujer, posiblemente no existan este año”, señaló.

El beneficio consiste en el pago anual de Bs 1.000 a los dos mejores estudiantes de sexto de secundaria de cada unidad educativa fiscal, privada y de convenio.

Se mantiene el ingreso directo a universidades

Veizaga aclaró que la posible suspensión del incentivo económico no afectaría el resto de los beneficios destinados a los bachilleres de excelencia.

“El ingreso libre a los bachilleros de excelencia se mantiene”, afirmó.

Dijo que el acceso directo a universidades públicas y privadas está respaldado por convenios suscritos con el Ministerio de Educación. “Las universidades públicas y privadas tienen que cumplir parte de este convenio que se tiene con el Ministerio de Educación”, indicó.

Dos mejores estudiantes por unidad educativa

El Incentivo al Bachiller Destacado se entrega desde 2014 a los dos mejores estudiantes de sexto de secundaria de cada unidad educativa: un varón y una mujer.

El beneficio económico es de Bs 1.000 por estudiante y se otorga anualmente, generalmente durante la clausura del año escolar.

La posible suspensión del bono aún no fue oficializada y se encuentra relacionada con las restricciones presupuestarias que atraviesa el país. Mientras tanto, el ingreso directo a la universidad para los bachilleres destacados continúa vigente.

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