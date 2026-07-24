El Mañanero rindió homenaje a la bandera cruceña por sus 162 años

Con los colores verde, blanco y verde flameando en distintos puntos de la ciudad, Santa Cruz conmemoró este 24 de julio los 162 años de creación de su bandera departamental, un símbolo que representa la identidad, cultura y tradición cruceña.

El Mañanero realizó un homenaje especial en las inmediaciones del Cristo Redentor, donde se encuentra una de las banderas más grandes de la ciudad. Durante la actividad, el equipo del programa entregó banderines a los ciudadanos y realizó un llamado a la población para embanderar sus hogares, negocios y espacios públicos con los colores cruceños.

El homenaje contó con la participación del presidente de la Federación de Fraternidades Cruceñas, Marcelo Vaca Diez, además de la reina y virreina de la tradición cruceña, quienes resaltaron el significado del emblema departamental.

“162 años de tenerla, de amarla, de respetarla y de hacerla respetar todos los días”, expresó Vaca Diez, al destacar el sentimiento que genera la bandera en la población.

La bandera cruceña fue creada el 24 de julio de 1864 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales símbolos de identidad del departamento, acompañando momentos históricos y diferentes expresiones cívicas de la población.

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