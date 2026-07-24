Tatiana Marset continúa recluida en el penal de Palmasola, pese a que la Justicia determinó que pueda acceder a medidas sustitutivas a la detención preventiva.

La abogada de la investigada, Mónica Terrazas, informó que el principal impedimento para su salida es la presentación de un garante, un requisito que —según la defensa— resulta complicado de cumplir debido a la exposición pública del caso.

Defensa cuestiona la medida

La jurista explicó que las condiciones establecidas incluyen detención domiciliaria, escolta policial y arraigo, pero afirmó que existe una dificultad específica con la figura del garante.

“Es una libertad a medias, como se puede decir. Estamos hablando de que va a tener un arresto domiciliario, escolta, arraigo y muchas medidas con las que nosotros estamos en desacuerdo porque son de imposible cumplimiento”, señaló Terrazas.

La defensa ya presentó una apelación para solicitar la revisión de estas condiciones.

El problema del garante

Según la abogada, conseguir una persona que asuma la responsabilidad de garantizar la salida de Tatiana Marset se convirtió en el principal obstáculo.

“Obviamente ninguna persona quiere arriesgarse por toda la connotación pública que tiene garantizar la salida de mi defendida”, explicó.

Mientras esta situación no sea resuelta, Marset permanecerá en el centro penitenciario.

La defensa espera que la apelación sea analizada y que se pueda modificar el requisito considerado de difícil cumplimiento.

Hasta entonces, Tatiana Marset seguirá privada de libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Mira la programación en Red Uno Play