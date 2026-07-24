Identifican empresa exportadora involucrada en caso de oro en maletas hallado en Viru Viru

Las investigaciones por el caso de las cuatro maletas con 189,5 kilogramos de oro incautadas en el aeropuerto internacional de Viru Viru continúan con nuevos avances. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que ya identificó a la empresa que pretendía exportar el cargamento hacia Dubái y amplió las pesquisas para determinar a los responsables de la operación.

El director departamental de la Felcc de Santa Cruz, Jhonny Coca, informó que la empresa involucrada es Oro Dorado, con domicilio en la ciudad de La Paz, y señaló que ya se emitieron requerimientos para identificar a sus propietarios, accionistas y representante legal.

"Se tiene identificada la empresa, se tiene identificado el destinatario, se tiene identificado el vehículo en el cual habrían llegado al lugar y con estos puntos de inicio de investigaciones se está continuando para dar con el destino y la ubicación de las personas que estaban pretendiendo sacar de manera ilegal este mineral", indicó la autoridad.

Coca explicó que aún no se ha determinado el origen del oro debido a que el documento presentado del Senarecom fue observado por ser presuntamente falsificado.

"Tenemos que verificar este hecho porque el documento ha sido cuestionado e identificado como adulterado", afirmó.

Cinco aprehendidos durante investigación

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que solicitó un informe oficial sobre la cronología del caso y pidió documentación que confirme la cantidad exacta del oro decomisado. Además, observó la liberación de cinco personas que inicialmente fueron retenidas durante el operativo.

Respecto a las cinco personas liberadas, el director de la Felcc explicó que, de acuerdo con los informes remitidos al Ministerio Público, se estableció que eran funcionarios públicos y acompañantes del principal implicado, por lo que no permanecieron aprehendidos. No obstante, aseguró que también se realizan investigaciones administrativas para determinar si existió alguna irregularidad durante el procedimiento.

La Policía además busca ubicar el vehículo en el que fue transportado el cargamento hasta el aeropuerto y establecer si la organización realizó anteriores envíos de oro al exterior, mientras continúa la investigación por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y comercialización ilegal de recursos minerales.

Mira la programación en Red Uno Play