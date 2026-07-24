Empresarios de Cochabamba alertan que el gas industrial subió 60% y piden una pausa de seis meses

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, confirmó el incremento del precio del gas natural para el sector industrial y advirtió que la medida podría elevar entre 10% y 20% el precio final de algunos productos. Ante esta situación, pidió suspender el aumento durante seis meses para permitir una evaluación técnica y la estabilización del tipo de cambio.

Explicó que el precio del gas natural estuvo vinculado durante años al tipo de cambio oficial de Bs 6,96 por dólar y que ahora se aplica un tipo de cambio flexible, lo que representa un incremento aproximado del 60% en el costo del energético.

“Esto significa un 60% de incremento y obviamente afecta a muchas industrias, sobre todo a las industrias de cerámica, ladrillo y cementeras”, señaló.

El representante empresarial advirtió que el aumento tendrá un impacto directo en los costos de producción y, posteriormente, en el precio que paga el consumidor.

Advierten aumento de hasta 20% en productos

Según Dolz, el incremento del gas podría elevar entre 10%, 15% y hasta 20% el precio final de determinados productos, dependiendo del nivel de consumo de cada industria.

“Esto hace que tengamos que ajustar”, afirmó, al advertir que el sector empresarial enfrenta además los efectos de la inflación, el aumento de los costos de los combustibles, los 50 días de bloqueos y la falta de divisas.

El sector empresarial señaló que, en las industrias donde el gas representa alrededor del 30% de la estructura de costos, el impacto directo podría alcanzar hasta un 17,41% sobre el costo total de producción.

Piden congelar el incremento por seis meses

Dolz pidió al Gobierno suspender el aumento durante seis meses y establecer una mesa técnica con los sectores afectados y las instituciones involucradas.

“Estamos pidiendo que se detenga este incremento seis meses para que trabajemos en una mesa de trabajo los que estamos involucrados y afectados”, sostuvo.

El presidente de la ICAM informó que ya solicitaron una reunión técnica con autoridades e instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para analizar el impacto de la medida y evitar que el aumento afecte directamente a la población.

“Pedimos una reunión técnica con las autoridades e instancias involucradas para que veamos que no afecte al bolsillo de la gente”, señaló.

Empresarios piden una proyección del dólar

Dolz también pidió al Gobierno establecer una proyección sobre el comportamiento del tipo de cambio para que importadores y exportadores puedan calcular sus costos y planificar sus operaciones.

“Queremos saber cuál es el rango en el que va a estar el dólar de acuerdo con el Gobierno”, indicó.

Afirmó que la escasez de divisas genera incertidumbre y puede provocar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

El presidente de la ICAM advirtió que si el precio del gas continúa subiendo, los costos de producción seguirán aumentando y podrían generarse mayores presiones inflacionarias.

“Esto primero afectaría al ciudadano y generaría una inflación porque tendríamos que aplicar un incremento a los costos de producción”, sostuvo.

Dolz señaló que el sector empresarial busca reactivar la economía después de los bloqueos y otros factores que afectaron la disponibilidad de divisas.

“Pedimos que se aguarde seis meses, hasta que la situación esté un poco más estabilizada”, insistió.

El dirigente empresarial informó que espera que la próxima semana se concrete una reunión con las autoridades para analizar la situación y buscar una alternativa al incremento del gas natural industrial.

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