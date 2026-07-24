La noche de este jueves 23 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció la nueva cotización oficial del dólar estadounidense, la cual regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este viernes 24 de julio.

De acuerdo con el informe emitido por la institución financiera matriz, la moneda extranjera se fijó en Bs 11,21, marcando un nuevo ajuste consecutivo en el marco del régimen de tipo de cambio flexible adoptado recientemente por el banco estatal.

Cotización del BCB.

Comportamiento semanal de la divisa

El ajuste anunciado para el cierre de la semana consolida una tendencia al alza sostenida durante los últimos días. Así se cotizó el dólar estadounidense a lo largo de la semana:

Lunes: Bs 10,85

Martes: Bs 10,90

Miércoles: Bs 11,00

Jueves: Bs 11,13

Viernes: Bs 11,21

Las autoridades del Banco Central recordaron que estas variaciones responden a la nueva política cambiaria orientada a reflejar el comportamiento del mercado y garantizar la estabilidad económica del país.

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