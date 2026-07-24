TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Economía

BCB fija el dólar para este viernes en un nuevo ajuste del tipo de cambio flexible

La divisa estadounidense registra un nuevo incremento consecutivo bajo el régimen de tipo de cambio flexible, acumulando una semana de constante tendencia al alza en el mercado nacional.

Milen Saavedra

23/07/2026 20:10

Agregar Reduno en
BCB fija el dólar para este viernes en un nuevo ajuste del tipo de cambio flexible. Imagen de Sandra Gabriel en Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de este jueves 23 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció la nueva cotización oficial del dólar estadounidense, la cual regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este viernes 24 de julio.

De acuerdo con el informe emitido por la institución financiera matriz, la moneda extranjera se fijó en Bs 11,21, marcando un nuevo ajuste consecutivo en el marco del régimen de tipo de cambio flexible adoptado recientemente por el banco estatal.

Cotización del BCB.

Comportamiento semanal de la divisa

El ajuste anunciado para el cierre de la semana consolida una tendencia al alza sostenida durante los últimos días. Así se cotizó el dólar estadounidense a lo largo de la semana:

  • Lunes: Bs 10,85

  • Martes: Bs 10,90

  • Miércoles: Bs 11,00

  • Jueves: Bs 11,13

  • Viernes: Bs 11,21

Las autoridades del Banco Central recordaron que estas variaciones responden a la nueva política cambiaria orientada a reflejar el comportamiento del mercado y garantizar la estabilidad económica del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD