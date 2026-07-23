El mercado cambiario informal en Bolivia experimentó este jueves 23 de julio una jornada de constante volatilidad y movimiento en sus cotizaciones, de acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com.

La divisa informal finalizó las operaciones del día fijándose en Bs 11.72 para la compra y Bs 11.68 para la venta. El comportamiento de la moneda reflejó un incremento progresivo a lo largo de la jornada, tomando en cuenta que al inicio de las operaciones, a las 6:00 de la mañana, se cotizaba en Bs 11.56 para la compra y Bs 11.49 para la venta, mientras que hacia el mediodía se ubicó en Bs 11.52 y Bs 11.49, respectivamente.

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11.13, manteniendo de esta forma la diferencia respecto al mercado paralelo no oficial.

Mira la programación en Red Uno Play