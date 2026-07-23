Empresarios de Cochabamba expresan preocupación por incremento del costo del gas natural industrial

El sector empresarial de Cochabamba confirmó un incremento en el costo del gas natural para las categorías industrial, comercial, productiva y de servicios, debido a la aplicación de un tipo de cambio de Bs 11 en la facturación del energético, según denunciaron representantes del sector.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, expresó su preocupación por el aumento reflejado en las facturas de gas natural y señaló que la medida afecta a todas las categorías de usuarios, excepto la doméstica.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incremento reflejado en la facturación de gas y la información recibida sobre la aplicación a todas las categorías de usuarios, con excepción de la categoría doméstica”, manifestó.

Empresarios advierten impacto

Según el análisis presentado por el sector empresarial, el cambio aplicado en la facturación representa un incremento de 58,05% en el costo del gas natural expresado en bolivianos, respecto a la equivalencia anterior de Bs 6,96 por dólar.

Los empresarios advirtieron que este incremento puede afectar directamente a las unidades productivas y elevar los costos de producción. En las empresas donde el gas natural representa el 30% de la estructura de costos, el impacto directo podría alcanzar hasta el 17,41% sobre el costo total de producción.

El sector señaló que el aumento podría repercutir en industrias de alimentos, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papelería, textiles y otras actividades que utilizan gas natural en sus procesos.

Piden suspender el incremento por 180 días

Ante esta situación, representantes empresariales, industriales y otras instituciones plantearon la suspensión transitoria del incremento durante 180 días, mientras se realiza una evaluación técnica, económica y regulatoria de la medida.

También solicitaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicar un informe técnico que explique la metodología aplicada, el tipo de cambio utilizado, las categorías alcanzadas y la fecha efectiva de la modificación.

Asimismo, propusieron la instalación de una mesa técnica nacional con la participación de autoridades del sector energético, YPFB y representantes empresariales.

Los empresarios advirtieron que el incremento del gas natural podría generar mayores presiones sobre los precios de bienes y servicios, afectar la continuidad productiva y poner en riesgo el empleo formal.





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