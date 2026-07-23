Cumbre Minera avanza primer borrador del Código Minero será presentado hasta octubre

La Cumbre Nacional Minera 2026 avanza en el debate de seis ejes temáticos con la participación de los principales actores del sector minero del país.

El encuentro se realiza en el campus de la Universidad Privada Boliviana (UPB), ubicado en la zona de Achocalla, en La Paz, y se extenderá hasta este viernes.

Primer borrador hasta octubre

Tras la primera sesión, el sector cooperativista y autoridades del Ejecutivo avanzaron en propuestas para construir las bases del nuevo Código Minero.

De acuerdo con el reporte, uno de los objetivos es presentar un primer borrador de la normativa hasta octubre de esta gestión.

Los resultados de las mesas serán sistematizados para formar parte del proceso de actualización de la ley minera vigente.

Por su parte el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, informó que los participantes fueron distribuidos en distintas salas de trabajo, de acuerdo con cada eje temático.

“Se han dividido los seis ejes temáticos. Tenemos varias salas, precisamente, de cada eje temático, y la gente va trabajando de manera muy ordenada, con propuestas de todo tipo”, explicó.

Alternativas al uso de mercurio

Entre los avances destacados está la búsqueda de nuevas alternativas para reducir o evitar el uso de mercurio en la explotación de oro.

El tema forma parte de las discusiones vinculadas a medio ambiente, producción responsable y sostenibilidad del sector aurífero.

Participan cooperativas, privados y sector estatal

La cumbre cuenta con la presencia de los tres principales actores de la minería boliviana: el sector estatal, privado y cooperativizado.

Entre los asistentes están la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, la Cámara Nacional de Minería, empresas privadas, profesionales, ingenieros, nuevos emprendimientos y exministros del área.

“Tenemos nuevos emprendimientos, ingenieros. Están profesionales del sector. Tenemos la visita de exministros de Minería”, señaló Calderón de la Barca.

Propuestas contra minería ilegal

El ministro también informó que la minería ilegal es uno de los temas en discusión, principalmente con la participación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Según la autoridad, se presentaron propuestas novedosas, entre ellas la creación de una sala minera dentro de la justicia ordinaria, con personal especializado en la materia.

“Que haya un entendido precisamente en la materia para poder llevar adelante a mayor cabalidad el tratamiento de la minería ilegal”, precisó.

Buscan una nueva ley minera

La Cumbre Nacional Minera tiene como objetivo construir las bases para una nueva ley del sector, actualizar la normativa vigente, fortalecer la seguridad jurídica, promover inversiones y consolidar el desarrollo minero del país.

El cierre del encuentro está previsto para este viernes, jornada en la que se espera conocer los resultados de las mesas de trabajo.

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