Rodrigo Paz: "La Policía no pertenece a ningún partido, sirve al pueblo boliviano"

En los actos protocolares por el Bicentenario de la Policía Boliviana, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el papel de la institución en la defensa del orden constitucional y afirmó que la Policía debe mantenerse al servicio exclusivo del pueblo, la Constitución y la democracia.

Homenaje a policías fallecidos

El mandatario rindió homenaje a los efectivos que perdieron la vida en cumplimiento del deber y reconoció el trabajo de miles de policías que prestan servicio en calles, carreteras, fronteras y comunidades de todo el país.

"La historia de Bolivia no se puede escribir sin la historia de su Policía. Muchos entregaron incluso su propia vida para proteger la de otros. A ellos y a sus familias les rendimos nuestro más humilde homenaje y gratitud", manifestó.

Derecho a la protesta y estado de excepción

Durante su discurso, Paz también hizo referencia a los recientes conflictos sociales y diferenció el derecho a la protesta de los hechos violentos registrados durante las movilizaciones.

"Una cosa es el derecho a la protesta, otra cosa es causar la muerte bajo el auspicio del narcoterrorismo. No confundamos una reivindicación justa con acciones anticonstitucionales financiadas por el narcoterrorismo", sostuvo.

El Presidente felicitó a la Policía y a las Fuerzas Armadas por su actuación durante la crisis y aseguró que ambas instituciones actuaron con prudencia para preservar la democracia.

Asimismo, defendió la vigencia del estado de excepción y afirmó que esta medida tiene como objetivo recuperar la normalidad en el país y no proteger al Gobierno.

"El estado de excepción vigente es para recuperar la normalidad de los bolivianos. No es para proteger un Gobierno, un caudillo o un presidente, sino para defender la democracia y la Constitución", enfatizó.

Paz aseguró que su administración impulsa una transformación institucional para consolidar una Policía profesional, moderna y alejada de intereses políticos.

"La Policía no pertenece a ningún partido político, no sirve a intereses particulares ni responde a caudillos; sirve únicamente al pueblo boliviano", resaltó.

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