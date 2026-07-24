Rodrigo Paz: "La Policía no pertenece a ningún partido, sirve al pueblo boliviano"

Durante el Bicentenario de la Policía Boliviana, el mandatario destacó su actuación en la reciente crisis y aseguró que el estado de excepción busca restablecer la normalidad en el país.
24/07/2026 12:15
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En los actos protocolares por el Bicentenario de la Policía Boliviana, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó el papel de la institución en la defensa del orden constitucional y afirmó que la Policía debe mantenerse al servicio exclusivo del pueblo, la Constitución y la democracia.
Homenaje a policías fallecidos
El mandatario rindió homenaje a los efectivos que perdieron la vida en cumplimiento del deber y reconoció el trabajo de miles de policías que prestan servicio en calles, carreteras, fronteras y comunidades de todo el país.
"La historia de Bolivia no se puede escribir sin la historia de su Policía. Muchos entregaron incluso su propia vida para proteger la de otros. A ellos y a sus familias les rendimos nuestro más humilde homenaje y gratitud", manifestó.
Derecho a la protesta y estado de excepción
Durante su discurso, Paz también hizo referencia a los recientes conflictos sociales y diferenció el derecho a la protesta de los hechos violentos registrados durante las movilizaciones.
"Una cosa es el derecho a la protesta, otra cosa es causar la muerte bajo el auspicio del narcoterrorismo. No confundamos una reivindicación justa con acciones anticonstitucionales financiadas por el narcoterrorismo", sostuvo.
El Presidente felicitó a la Policía y a las Fuerzas Armadas por su actuación durante la crisis y aseguró que ambas instituciones actuaron con prudencia para preservar la democracia.
Asimismo, defendió la vigencia del estado de excepción y afirmó que esta medida tiene como objetivo recuperar la normalidad en el país y no proteger al Gobierno.
"El estado de excepción vigente es para recuperar la normalidad de los bolivianos. No es para proteger un Gobierno, un caudillo o un presidente, sino para defender la democracia y la Constitución", enfatizó.
Paz aseguró que su administración impulsa una transformación institucional para consolidar una Policía profesional, moderna y alejada de intereses políticos.
"La Policía no pertenece a ningún partido político, no sirve a intereses particulares ni responde a caudillos; sirve únicamente al pueblo boliviano", resaltó.
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