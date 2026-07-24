El transporte pesado de Cochabamba confirmó para este martes 28 de julio un ampliado nacional para analizar la grave situación que atraviesa el sector por la falta de diésel.

Los transportistas denuncian que la mayoría de los camiones se encuentra paralizada en surtidores y avenidas, con algunos conductores esperando hasta cinco días para cargar combustible.

El ejecutivo del transporte pesado de Cochabamba, Juan Quispe, informó que actualmente solo el 30% del sector se encuentra operativo, mientras que entre el 60% y 70% de los camiones permanece varado a la espera de abastecimiento.

“Tenemos camiones varados en los surtidores, sin poder cargar combustible. Están más de cuatro días”, denunció.

El dirigente explicó que la situación se agravó debido a la reducción de los volúmenes de diésel asignados a las estaciones de servicio. Según Quispe, algunos surtidores que antes recibían entre 12.000 y 15.000 litros ahora reciben apenas 3.000 litros, cantidad que alcanza para abastecer a pocas unidades.

Transportistas esperan hasta cinco días

Quispe afirmó que Cochabamba necesita al menos 1,5 millones de litros de diésel por día para cubrir la demanda y normalizar el abastecimiento. Sin embargo, señaló que el volumen actual es insuficiente y provoca largas filas.

“Tenemos tres, cuatro y hasta cinco días esperando en los surtidores”, sostuvo.

El dirigente alertó que los transportistas permanecen durante varios días en sus vehículos, expuestos a problemas de salud, falta de condiciones básicas y riesgos de inseguridad. “Es como un bloqueo donde nuestros compañeros ni siquiera pueden tener acceso a una higiene normal o pernoctar con tranquilidad”, lamentó.

Ampliado nacional analizará posibles medidas

Ante esta situación, el transporte pesado realizará este martes un ampliado nacional para evaluar la crisis del diésel y definir las acciones que asumirá el sector.

Quispe aclaró que no anticipará las determinaciones y que las posibles medidas serán debatidas con representantes del transporte pesado de todo el país. “Vamos a discutir y debatir todos los temas inherentes que tenemos en este momento”, afirmó.

Además de la falta de combustible, el encuentro abordará otros problemas que afectan al sector, como el deterioro de las carreteras, la situación de la Aduana y el incremento de los costos de operación.

Denuncian una crisis que afecta a todo el sector

El dirigente sostuvo que la falta de diésel está provocando pérdidas económicas y agravando la situación del transporte pesado.

“Lo económico es lo peor y lo más indignante que estamos atravesando”, afirmó. Quispe cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno y pidió un plan económico que permita estabilizar el país y reducir la incertidumbre que afecta a los transportistas.

“Queremos que nos muestren un plan económico sostenible y sustentable para el país”, señaló.



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