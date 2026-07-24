La bandera cruceña cumple 162 años de historia y orgullo departamental

Santa Cruz conmemora este 24 de julio el Día de la Bandera Cruceña, una fecha que rinde homenaje a uno de los símbolos más representativos de la identidad departamental.

La bandera verde, blanco y verde fue creada mediante decreto prefectural el 24 de julio de 1864 por el entonces prefecto Tristán Roca Suárez, y desde entonces se convirtió en un emblema de unidad y pertenencia para los cruceños.

Los actos conmemorativos se desarrollaron en la plaza 24 de Septiembre, donde autoridades departamentales, municipales y representantes de instituciones cívicas participan de un homenaje cívico.

Entre los presentes estaban el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; la vicegobernadora Paola Aguirre; el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra; además del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, junto a representantes del Concejo Municipal y la Asamblea Legislativa Departamental.

Foto: Gobernación de Santa Cruz

Foto: Gobernación de Santa Cruz

La bandera cruceña representa la riqueza natural, la esperanza y la identidad del pueblo cruceño a través de sus colores. El verde simboliza la naturaleza y el desarrollo del departamento, mientras que el blanco representa la pureza, la nobleza y el patriotismo.

La historia del símbolo también está marcada por momentos de resistencia. Tras el golpe de Estado de Mariano Melgarejo en 1865, la bandera dejó de utilizarse luego de que Tristán Roca Suárez se negara a reconocer al nuevo gobierno, situación que provocó su destierro y el ocultamiento del emblema durante casi un siglo.

Su recuperación inició en 1980, cuando volvió a izarse en Puerto Suárez por iniciativa de Adolfo Rau Barba, y posteriormente fue retomada por el Comité Pro Santa Cruz. Con el paso de los años fue reconocida oficialmente como símbolo departamental y, a 162 años de su creación, la bandera verde, blanco y verde continúa representando la historia, la lucha y la identidad del pueblo cruceño.

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