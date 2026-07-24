No habrá más ampliación en Santa Cruz: Estudiantes vuelven a clases este lunes

Con el fin del descanso pedagógico, los estudiantes de Santa Cruz retornarán a las aulas este lunes 27 de julio sin posibilidad de una nueva ampliación de las vacaciones, confirmó el ejecutivo de los Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez.

"Imposible más ampliación. Sí o sí arrancamos este 27 de julio, el lunes", afirmó el dirigente al señalar que las unidades educativas de los niveles inicial, primaria, secundaria, educación especial, alternativa e institutos superiores volverán a recibir a los estudiantes.

Respecto a la campaña de inmunización impulsada durante el receso escolar, Chávez indicó que una parte de la población estudiantil ya fue vacunada y sostuvo que estas acciones deben continuar durante el desarrollo de las clases.

En cuanto al calendario escolar, explicó que, por el momento, las actividades curriculares mantienen las fechas establecidas. Las clases concluirán el 4 de diciembre, mientras que la entrega de libretas, actos de clausura y la certificación de los bachilleres se extenderán hasta el 11 de diciembre.

No obstante, aclaró que aún está pendiente una reunión con la Dirección Departamental de Educación para analizar cómo se recuperará la semana adicional de vacaciones.

"Todavía no nos hemos sentado para ver si hay o no una reprogramación y con seguridad vamos a buscar alternativas", señaló.

El dirigente también confirmó que el horario de invierno continuará vigente debido a las condiciones climáticas. De esta manera, los estudiantes del turno mañana seguirán ingresando media hora más tarde y los del turno tarde saldrán antes de lo habitual. Estimó que la medida podría mantenerse entre una y tres semanas, dependiendo de la evolución del clima.

Sobre la infraestructura educativa, Chávez indicó que existe una realidad desigual entre las unidades educativas. Si bien destacó que algunos módulos cuentan con buenas condiciones, advirtió que aún existen establecimientos antiguos que requieren refacciones y escuelas en provincias con serias carencias de infraestructura y equipamiento.

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