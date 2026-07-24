Grupo Firme estrena “Vuelve” y sorprende al mundo con imágenes grabadas en el Salar de Uyuni

Grupo Firme vuelve a sorprender a sus seguidores con nueva música. La agrupación mexicana estrenó oficialmente “Vuelve”, un tema cargado de sentimiento dedicado a esa persona especial que se extraña y a quien se desea tener nuevamente en la vida.

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en otro éxito internacional del grupo.

Bolivia es protagonista del videoclip

Una de las grandes sorpresas del lanzamiento fue el escenario elegido para la producción audiovisual.

El videoclip de “Vuelve” fue grabado en el impresionante Salar de Uyuni, en Bolivia, uno de los lugares más reconocidos del mundo por sus paisajes únicos.

Las imágenes muestran la inmensidad del desierto de sal, sus reflejos naturales y una atmósfera que acompaña la emoción de la canción.

Una experiencia que Grupo Firme quiso compartir

A través de sus redes sociales, la agrupación destacó la experiencia de grabar en territorio boliviano e invitó a sus seguidores a descubrir la belleza del lugar.

“Fue una experiencia increíble”, compartieron, resaltando el paisaje que acompaña su nueva producción.

Bolivia vuelve a ser escenario de grandes producciones

El Salar de Uyuni continúa posicionándose como uno de los destinos favoritos para producciones internacionales gracias a su belleza natural y sus escenarios únicos.

Ahora, millones de seguidores de Grupo Firme podrán conocer parte de Bolivia a través de la música.

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