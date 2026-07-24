Alcalde afirma que hospitales municipales operan con normalidad y ratifica destituciones

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó este viernes que el sistema municipal de salud retomó su funcionamiento normal tras la medida de presión protagonizada por trabajadores administrativos del sector, y destacó la asistencia del personal a sus fuentes laborales.

“Solamente 11 personas no asistieron, eso quiere decir que celebramos que los trabajadores hayan acudido a sus fuentes laborales a trabajar y a servir a los cruceños que estaban enfermos”, manifestó Saavedra durante un contacto con los medios en la Plaza 24 de Septiembre.

La autoridad explicó que se realizó un relevamiento de 819 asistencias y que las personas que no acudieron serán sometidas a las medidas correspondientes. “Esas 11 personas van a ser destituidas”, afirmó.

“Lo que yo tengo que hacer es garantizar la salud de los cruceños. Eso es lo que me tiene que preocupar y eso es lo que estoy haciendo”, señaló.

Asimismo, defendió las acciones realizadas por la Alcaldía para cumplir compromisos con el personal de salud. Indicó que el bono de vacunación fue cancelado la semana pasada, y que también se pagó un salario pendiente de la anterior gestión.

“El bono vacunación teníamos hasta agosto; lo pagamos la semana pasada. El sueldo atrasado de la anterior gestión que teníamos hasta diciembre lo pagamos el lunes de esta semana”, sostuvo.

El alcalde cuestionó la medida de presión impulsada por trabajadores administrativos de salud, a la que calificó como injustificada por afectar a los ciudadanos que requerían atención médica.

“Los médicos han entendido nuestra situación, la han comprendido y están trabajando normalmente. No ha habido ningún paro. El problema fue con los trabajadores en salud que hicieron una medida injustificada, sin necesidad, perjudicando a la población”, expresó.

Saavedra añadió que serán las instancias correspondientes las encargadas de verificar cualquier situación relacionada con nepotismo o respaldos al dirigente, y determinar si corresponde alguna acción.

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