El joven de 22 años identificado como Alejandro C.P., acusado de agredir por la espalda a un adulto mayor en la ciudad de Sucre, rompió en llanto y pidió disculpas públicas durante su audiencia de medidas cautelares, donde la Justicia determinó su detención preventiva por un mes en la cárcel de San Roque.

Acusado rompe en llanto durante su audiencia virtual

El caso generó una fuerte repercusión luego de que un video difundido en redes sociales mostrara el momento en que el acusado persigue y golpea al adulto mayor, quien cayó al suelo y posteriormente tuvo que ser hospitalizado por las lesiones sufridas.

Durante la audiencia virtual, el imputado expresó su arrepentimiento y se dirigió directamente a la víctima.

"Me aflige todo esto, señor Carlos; quisiera hacerle llegar mis más sinceras disculpas por todo lo sucedido", manifestó entre lágrimas.

Asimismo, reconoció que su comportamiento no tuvo justificación.

"Está más que claro que no fue la manera correcta de proceder. Yo lo único que quise era proteger a los perritos; sin embargo, no lo justifico y sé que mi actuar ha estado mal y le ha ocasionado lesiones y miedo", afirmó.

El joven también extendió sus disculpas a los familiares de la víctima y a su propio entorno, asegurando que lamenta las consecuencias de sus actos.

Además, reveló que recientemente conoció que será padre, por lo que aseguró que enfrenta este proceso con profunda preocupación.

Detención preventiva de un mes por agredir al adulto mayor

Horas antes, la Justicia determinó su detención preventiva por el lapso de un mes mientras el Ministerio Público continúa con la investigación por la agresión.

El hecho ocurrió el pasado lunes en inmediaciones de la calle Riosinho y la esquina Atacama, en Sucre. Según las imágenes difundidas, tras una discusión, el adulto mayor se retiraba del lugar cuando el ahora imputado corrió por detrás y lo golpeó, para luego escapar en su vehículo.

El Ministerio Público informó que el acusado se presentó voluntariamente a declarar tras la viralización del video y posteriormente fue aprehendido. La Fiscalía sostiene que cuenta con suficientes elementos de convicción, entre ellos la grabación de la agresión, y continuará el proceso por los delitos vinculados al atentado contra la integridad física y la vida de la víctima.

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