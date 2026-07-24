La Velada del Año 6: todo lo que debes saber del evento que vuelve a reunir a internet

Ibai Llanos prepara una nueva edición del espectáculo de boxeo entre creadores de contenido, streamers y figuras internacionales. Habrá 10 combates, grandes invitados y una transmisión gratuita para millones de personas.
24/07/2026 10:23
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La espera terminó para los fanáticos del streaming y el entretenimiento digital. La Velada del Año 6, uno de los eventos más esperados de internet, regresa con una nueva edición que promete superar todos los récords de audiencia.
El espectáculo organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos reunirá nuevamente a reconocidas figuras de las redes sociales, artistas y personalidades del mundo digital en una jornada que combinará boxeo, música y grandes sorpresas.
¿Cuándo y dónde será La Velada del Año 6?
El evento se realizará este:
El recinto volverá a convertirse en el escenario de una de las mayores celebraciones del entretenimiento digital tras el éxito de la edición anterior.
¿Dónde se podrá ver?
Para quienes no puedan asistir presencialmente, la transmisión será completamente gratuita.
Los seguidores podrán disfrutar del evento a través de los canales oficiales de:
La emisión estará disponible sin restricciones geográficas.
Todos los combates confirmados
La sexta edición tendrá un formato renovado con 10 combates, divididos en cinco enfrentamientos masculinos y cinco femeninos.
La cartelera oficial incluye:
Mucho más que boxeo
Como ya es tradición, La Velada del Año no será solamente una competencia deportiva.
El evento contará con:
Esta edición tendrá una novedad: habrá menos actuaciones musicales que en años anteriores, dando mayor protagonismo a los combates.
Un fenómeno que supera las pantallas
La Velada del Año se convirtió en uno de los eventos digitales más grandes del mundo hispanohablante, reuniendo a millones de espectadores y generando conversación en redes sociales antes, durante y después del espectáculo.
Con las entradas agotadas rápidamente, el Estadio La Cartuja volverá a ser el centro de atención de una noche donde creadores de contenido, música y boxeo se unirán en un solo escenario.
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